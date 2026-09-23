Simonelli sul caso Malagò: “La Serie A è sempre al suo fianco”. Presidente Figc: “Parole che fanno piacere”

(Adnkronos) – “Malagò? Domanda superflua, la Lega Serie ha indicato in lui la persona più indicata per risollevare il calcio italiano. 19 club su 20 lo hanno votato e si sono unite altre componenti. La Serie A è sempre al fianco di Malagò”. Lo ha detto chiaramente Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, a margine della presentazione della prima Relazione annuale della commissione per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, in merito al caso tesseramento. Non si sono fatte attendere le parole dello stesso Malagò sul sostegno incassato dalla Serie A. “Penso proprio che ne arriveranno tante di dichiarazioni, anche di altre persone. Certo mi ha fatto molto piacere leggere cose che onestamente sapevo, anche perché poi i presidenti di Serie A li ho visti e sentiti quasi tutti nei giorni scorsi”, ha aggiunto il presidente della Figc sicuro che le sue vicende non disturberanno Mancini e gli azzurri. “Non penso che possano influenzare la squadra, anzi secondo me, almeno in questa fase, sono da stimolo per certi versi”.

Anche Simonelli ha voluto “fare tanti auguri a Mancini che ha avuto la forza di convocare tanti giovani, anche militano in campionati stranieri, dobbiamo tifare tutti l’Italia. Io seguirò tre delle quattro partite’ Il mio sostegno è quello della Lega Serie A lo dimostriamo anche con la nostra presenza”, le parole del presidente della Lega Serie A, a due giorni dall’esordio di Roberto Mancini sulla panchina dell’Italia in Nations League contro il Belgio.