Suzuki Across, 309 CV e trazione integrale per la nuova ammiraglia / Video

TORINO (ITALPRESS) – La Nuova Suzuki Across Plug-In Hybrid 2.5 TOP 4WD AT aggiorna il ruolo di ammiraglia del marchio giapponese con un’evoluzione marcata che riguarda design, powertrain elettrico, architettura interna ed equipaggiamento digitale. Un modello di segmento D che punta sull’equilibrio tra trazione integrale, efficienza nei consumi ed elevate prestazioni dinamiche. Il design della nuova Across propone proporzioni da SUV e superfici scolpite. Il frontale verticale adotta una calandra integrata, gruppi ottici full LED e un’ampia presa d’aria centrale. Nella vista laterale spiccano la linea di cintura alta, le protezioni scure sui passaruota e i cerchi in lega da 18 pollici con disegno a 6 razze. Il posteriore riprende lo stile frontale con fari orizzontali uniti da una fascia scura trasversale e doppio scarico. La palette cromatica include i colori Bianco Pastello, Grigio Avio Metallizzato, Verde Metallizzato e Nero Metallizzato.

L’abitacolo è costruito attorno al concetto di “island architecture”, raggruppando comandi, display e il nuovo selettore di marcia shift-by-wire in zone ben definite. La plancia è abbassata di 40 mm per migliorare la visibilità anteriore. Il cockpit digitale è composto da un digital cluster personalizzabile da 12,3pollici e dal display centrale touch da 12,9 pollici, integrati dall’Head-up Display proiettato sul parabrezza. L’interfaccia supporta Apple CarPlay e Android Auto wireless, comandi vocali con attivazione “Hey, Suzuki”, piastra di ricarica wireless e 5 prese USB-C fino a 45W per dispositivi mobili. I sedili in materiali pregiati presentano inserti blu; gli anteriori sono riscaldabili e condizionati con regolazioni elettriche (10 vie con memoria per il guidatore, 8 vie per il passeggero). La climatizzazione bizona adotta il sistema S- FLOW che orienta i flussi analizzando la temperatura e la presenza di occupanti. La capienza del bagagliaio va da 672 litri fino a 1.647 litri con i sedili posteriori reclinati, ed è dotato di apertura elettrica hands-free con funzione “kick operation”. Il sistema Plug-In Hybrid affianca al motore termico 2.5 quattro cilindri a benzina da 143 CV due unità elettriche: l’anteriore da 206 CV (integrata nell ‘eAxle con PCU econvertitore AC/DC) e la posteriore da 55 CV. La potenza massima combinata raggiunge 309 CV(227 kW). L’architettura elettrica sfrutta una batteria di trazione da 22,7 kWh con semiconduttori al carburo di silicio e caricatore ad alta potenza.

L’accelerazione da 0-100 km/h richiede 6,1 secondi, con una velocità massima di 180 km/h. I consumi omologati WLTP nel ciclo combinato sono pari a 1,3 l/100 km, con emissioni di CO2 comprese tra 32 e 33 g/km. L’abbiamo provata sulle strade delle Langhe addentrandoci anche fra i vigneti affrontando tratti in sterrato anche piuttosto impegntivi e l’Across ha mostrato un comportamento dinamico, rigoroso ed equilibrato. La spinta combinata dei tre motori ha garantito riprese immediate, gestite con fluidità dal cambio E-CVT. La trazione integrale AllGrip E-Four ha gestito la ripartizione della coppia tra gli assi in modo automatico adeguandosi immediatamente alle condizioni del fondo stradale. Attraverso il selettore di guida infatti è possibile scegliere le modalità NORMAL, ECO e SPORT, oltre alla funzione E-Four TRAIL che imposta un rapporto di coppia fisso con frenata integrata per i fondi a scarsa aderenza. Le sospensioni anteriori MacPherson e posteriori a bracci oscillanti indipendenti assorbono le asperità mantenendo contenuto il rollio. Completa la dotazione la suite ADAS con frenata automatica Pre-Collisione, rilevamento pedoni e ciclisti, mantenimento corsia e Cruise Control Dinamico (DRCC). Prezzo di listino: 55.900 euro, in promozione a 51.400 euro con garanzia ufficiale, compreso batterie, estendibile fino a 10 anni o 250.000 km.

– Foto xt3/Italpress –

(ITALPRESS)