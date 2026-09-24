Arrestato Riccardo Bossi, il figlio del fondatore della Lega deve scontare 5 anni e 9 mesi

(Adnkronos) – E’ stato arrestato ieri dai carabinieri a Busto Arsizio, in provincia di Varese, Riccardo Bossi, figlio del fondatore della Lega Umberto. Deve scontare un cumulo pene di 5 anni e 9 mesi di reclusione. A quanto si apprende, il primogenito del senatùr è stato portato nel carcere di Busto Arsizio.

“Ho appreso dagli organi di stampa quanto accaduto a Riccardo, credo che, nella vita, ognuno sia figlio delle proprie scelte e debba assumersi personalmente la responsabilità delle proprie azioni”, dice all’AdnKronos, Renzo Bossi, alla Camera per la presentazione dei discorsi parlamentari del padre Umberto, fondatore della Lega. “Non spetta a me entrare nel merito delle vicende giudiziarie che lo riguardano -dice di Riccardo, primogenito del Senatur- . Ci tengo però a precisare un aspetto familiare, anche per evitare rappresentazioni che non corrispondono alla realtà. Riccardo è figlio del primo matrimonio di nostro padre Umberto e ha avuto, da sempre, un percorso di vita separato da quello mio e dei miei fratelli, figli di Manuela”.

“Non si tratta di una distanza nata oggi o conseguente alle sue vicende giudiziarie. Semplicemente, tra noi non si è mai costruito un vero rapporto familiare: abbiamo vissuto vite differenti, frequentato ambienti differenti e non abbiamo mai condiviso quella quotidianità che normalmente esiste tra fratelli, nemmeno nelle tradizionali occasioni familiari come il Natale”, conclude.