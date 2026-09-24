Morbillo, aumentano casi e ricoveri. Bassetti: “In Liguria focolaio senza precedenti, l’Italia rischia gravissima epidemia”

(Adnkronos) – “Siamo di fronte a una vera e propria emergenza morbillo”. Solo in Liguria si sono registrati “12 casi negli ultimi 20 giorni”, con “4 ricoverati qua al Policlinico San Martino” di Genova per “complicanze polmonari, neurologiche, epatiche”. Si tratta di “un focolaio epidemico senza precedenti in questa regione”, che riflette però un problema più diffuso: “Siamo solo all’inizio di una gravissima epidemia che colpirà probabilmente non solo la Liguria, ma in generale l’Italia”. Lancia l’allarme in un video sui suoi profili social Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’Irccs San Martino, nelle ore in cui il ministero della Salute alza la guardia con una circolare che invita a potenziare i sistemi di sorveglianza e a promuovere campagne vaccinali mirate, alla luce di un aumento dei casi di morbillo e dei ricoveri, con un trend in crescita particolarmente evidente in Campania, Calabria, Lazio e Toscana.

I numeri “portano evidentemente l’attenzione su questa malattia che è tutt’altro che una malattia banale”, avverte Bassetti. “Il morbillo è una malattia grave, una malattia gravissima”, incalza. “In generale in tutto il mondo – prosegue l’infettivologo – il morbillo sta circolando moltissimo. Perché? Perché le persone non si sono vaccinate. Ci sono quelli che sono nati negli anni ’80-90 che non hanno fatto la vaccinazione, e purtroppo ci sono molti bambini che non hanno fatto la vaccinazione, nonostante sia obbligatoria”, osserva il medico. “Tutto questo fa sì che il virus circoli, e circoli pesantemente”.