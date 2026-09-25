A Napoli arriva il locker più grande d’Italia

Napoli, 25 set. (askanews) – Un murale firmato dall’illustratrice Irene Ghillani veste i 14 metri del nuovo locker installato da InPost Italia presso il centro Azul Padel di Napoli. La struttura, che segna il traguardo del 6.000° locker operativo sul territorio nazionale, rappresenta ad oggi l’impianto automatizzato di questo genere più grande mai posizionato in Italia, trasformando un’infrastruttura di servizio in un intervento di arte urbana integrato nello spazio cittadino.”InPost Italia è un’azienda di logistica specializzata nelle consegne “out of home”, differente rispetto a tutte le altre. Oggi contiamo più di 10.000 punti sul territorio e siamo qui all’Azul Padel per celebrare il nostro 6.000° locker. La nostra filosofia è proprio questa: installare locker e punti di ritiro nei luoghi di aggregazione, dove le persone trascorrono il proprio tempo. Vogliamo integrare queste infrastrutture nel tessuto urbano per ridare ai cittadini la comodità e la convenienza di ritirare e spedire i propri pacchi negli orari per loro più agevoli” ha dichiarato Nicola D’Elia, Managing Director di InPost Italia.L’iniziativa si inserisce nel contesto di una rapida trasformazione delle abitudini di consumo, caratterizzata da una presenza sempre più diffusa dei servizi di consegna fuori casa.”InPost non è vicina solo ai consumatori finali, ma anche alle aziende. Offriamo a realtà di qualsiasi dimensione la possibilità di accedere a una rete di oltre 10.000 punti in Italia e di aprirsi anche al mercato internazionale. Operiamo infatti in 9 Paesi con una rete complessiva di oltre 100.000 punti, prevalentemente locker” ha aggiunto D’Elia.”Ci sono due settori particolarmente brillanti che stanno esplodendo nell’utilizzo delle consegne out-of-home: il mondo della pharma online e l’area campana è incredibilmente importante per questo settore, perché ci sono tante realtà locali che stanno facendo benissimo in Italia nel commercio elettronico per il farmaceutico e, in aggiunta, il mondo del fashion. Anche qui troviamo molte realtà locali che stanno sfruttando la leva del delivery out-of-home per far esplodere i propri fatturati e la soddisfazione dei clienti” ha concluso Leonardo Berlingeri, Commercial Director di InPost Italia.L’infrastruttura è inoltre pensata per offrire un punto d’appoggio alle piccole e medie imprese della Campania integrate nel settore dell’e-commerce, agevolandone la gestione logistica e le spedizioni quotidiane sul territorio. Intercettando questa necessità di libertà individuale e rendendo la consegna fuori casa la prima scelta naturale, l’azienda spinge sull’innovazione tecnologica e sul supporto alle imprese locali.