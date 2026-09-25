È morta Silvia D’Amico, addio alla produttrice di Rossellini, Magni e Monicelli

(Adnkronos) –

E’ morta nella notte all’età di 86 anni Silvia d’Amico, produttrice cinematografica, figlia della grande sceneggiatrice Suso Cecchi d’Amico e di Fedele d’Amico, tra i più importanti musicologi italiani del secondo Novecento. La notizia della scomparsa è stata annunciata dalla Fondazione Franco Zeffirelli, che ha espresso il proprio cordoglio e “si stringe con affetto alla direttrice del Museo Franco Zeffirelli, Caterina d’Amico, sorella di Silvia, e a tutta la famiglia in questo momento di dolore”.

Nata a Roma nel 1940, Silvia d’Amico aveva studiato filologia e letteratura russa all’Università di Roma, iniziando il proprio percorso professionale nel cinema come sceneggiatrice, al fianco di Renato Castellani, per il film ‘Il brigante’ (1961). Nel corso della sua lunga carriera ha poi svolto un’intensa attività di produttrice, partecipando alla realizzazione di numerose opere cinematografiche e televisive.

Centrale la sua collaborazione con Roberto Rossellini. Per lui produsse ‘Anno Uno’ nel 1974, ‘Il Messia’ (1975) e il documentario per Rai 2 ‘Concerto per Michelangelo’ (1976) di cui scrisse anche le sceneggiature. Tra i film da lei prodotti figurano ‘State buoni se potete’ di Luigi Magni, ‘Le due vite di Mattia Pascal’ di Mario Monicelli, ‘I soliti ignoti vent’anni dopo’ di Amanzio Todini, ‘Oci ciornie’ di Nikita Mikhalkov, ‘Verona’ di Mario Monicelli, ‘Caccia alla vedova’ di Giorgio Ferrara, ‘L’amico magico – Nino Rota’ di Mario Monicelli, ‘Il naso’ di Lina Wertmüller, ‘Il cielo cade’ di Andrea e Antonio Frazzi, la miniserie Rai ‘Come quando fuori piove’, ancora per la regia di Mario Monicelli, ‘Ritratto di sconosciuto – Marcellus Dominicus Vincentius’ di Roberto Meddi, ‘Gioia Magrini, Suso . La Signora del Cinema italiano’ di Luca Zingaretti, ‘Saremo Film’, in coproduzione con Rai Cinema, di Ludovica Marineo, e ‘Tormenti – Film disegnato’ (2013) di Filiberto Scarpelli.

Zeffirelli aveva conosciuto Suso Cecchi d’Amico ancora giovanissimo, agli inizi della propria carriera nel cinema e nel teatro, quando lavorava accanto a Luchino Visconti, grande amico e collaboratore della sceneggiatrice. Suso Cecchi d’Amico aveva infatti firmato insieme a Luchino Visconti alcune delle pagine fondamentali della storia del cinema italiano, da ‘Bellissima’ a ‘Senso’, da ‘Rocco e i suoi fratelli’ a ‘Il Gattopardo’ e ‘Ludwig’, collaborando inoltre con registi come Vittorio De Sica, Michelangelo Antonioni, Mario Monicelli, Francesco Rosi e Luigi Comencini. Fu proprio Suso Cecchi d’Amico a collaborare alla prima importante esperienza cinematografica di Zeffirelli, firmando con altri autori la sceneggiatura de ‘La bisbetica domata’ (1967). Il rapporto professionale sarebbe proseguito con ‘Fratello Sole, Sorella Luna’ (1972) e con ‘Gesù di Nazareth’ (1977).

Ma il legame tra Zeffirelli e la famiglia d’Amico non fu soltanto professionale. Franco Zeffirelli frequentava la casa dei d’Amico, in un rapporto di vicinanza che nel tempo unì le due famiglie anche sul piano personale e affettivo, oltre che attraverso la comune esperienza nel mondo del cinema e della cultura. E’ anche nel segno di questa lunga storia di amicizia e collaborazione che la Fondazione Franco Zeffirelli “ricorda oggi Silvia d’Amico, una professionista che ha attraversato decenni della cultura cinematografica italiana e che apparteneva a una famiglia profondamente legata alla storia artistica e umana di Franco Zeffirelli. La Fondazione Franco Zeffirelli rinnova la propria vicinanza a Caterina d’Amico e a tutti i familiari di Silvia, partecipando al loro dolore”. (di Paolo Martini)