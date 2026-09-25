Festa Roma, in Freestyle Arts “I pesci non chiudono gli occhi”

Roma, 25 set. (askanews) – In anteprima alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Freestyle Arts, “I pesci non chiudono gli occhi” della regista francese Audrey Gordon, ispirato all’omonimo romanzo di Erri De Luca edito da Feltrinelli. Il film vede tra gli interpreti lo stesso Erri De Luca, Nine d’Urso, con gli esordienti Agostino Ceparano, nel ruolo dello scrittore bambino e Chiara D’Angelo.

Erri De Luca torna a Ischia, nei luoghi d’estate della sua infanzia, dove molti anni dopo avrebbe ambientato I pesci non chiudono gli occhi. Lì prende vita la storia di un bambino di dieci anni e dell’estate che avrebbe segnato il suo passaggio all’adolescenza con la prima, dolorosa scoperta dell’amore e quella del senso di giustizia come possibile strumento per riparare i torti. Un modo per raccontare l’uomo e il grande scrittore di oggi attraverso il bambino di allora, rintracciando in quell’infanzia le radici profonde delle sue scelte future.

Erri e il ragazzo attraversano la stessa isola, in tempi diversi: si sfiorano senza incontrarsi, mentre memoria e immagini entrano lentamente in dialogo. I luoghi reali sono gli stessi paesaggi della memoria: spiagge, cabine, moli. Tra documentario e finzione, Audrey Gordon parte dal romanzo di Erri De Luca e lo trasforma in film, facendo dialogare la parola scritta con i luoghi e il presente.

Un racconto di vita in prima persona, davanti alla macchina da presa, intimo e rivelatore sull’amore, sulla passione politica, sulla giustizia, sul ricordo degli anni passati in fabbrica, sul dolore fisico e su quel momento in cui l’infanzia finisce improvvisamente. A prendere corpo le fotografie di quando era bambino, i filmati Super 8 e il ricordo della madre, interpretata da Nine d’Urso. Intorno, la natura aspra e rovente del Sud, l’isola a lui tanto cara, il ricordo dei villeggianti e dei pescatori, che avvolge la storia e le dà forma con le musiche di Antoine Assayas.