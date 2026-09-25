Festa Roma, tre film italiani nel Concorso progressive Cinema

Roma, 25 set. (askanews) – Saranno tre i titoli italiani nel Concorso progressive Cinema alla 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, che prenderà il via il 13 ottobre.

Lo ha annunciato la direttrice artistica Paola Malanga, presentando il programma durante la conferenza stampa all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Tra i 18 film della sezione, sei di registe donne, ci sono “Brianza” di Simone Catania, ambientato nel 2009 in piena crisi economica in un’armeria, ispirato a un fatto realmente accaduto, con Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi. “Giorni felici” di Susanna Nicchiarelli, con Carlotta Gamba e Riccardo Scamarcio, tratto dall’omonima graphic novel di Zuzu, storia di una crescita, di una trasformazione e della costruzione di un’identità.

E il documentario “Mustang” di Kasia Smutniak, che partendo dal viaggio fatto con il compagno Pietro per la regione himalayana, con la promessa di tornarvi per proteggerne la cultura, racconta la promessa realizzata anni dopo dalla figlia Sophie, dopo aver riscoperto le immagini di quel viaggio.