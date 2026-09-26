Lodi, 15enne morto folgorato ai piedi di un traliccio dell’alta tensione: ipotesi sfida social

(Adnkronos) – È stato trovato senza vita in una zona isolata della campagna lodigiana, a circa cinque chilometri a est di Lodi, non lontano dalla Cascina Bottedo. La vittima è un ragazzo di 15 anni, il cui corpo è stato rinvenuto nella serata di ieri ai piedi di un traliccio dell’alta tensione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e i vigili del fuoco. Per il giovane, però, non c’era più nulla da fare. Il corpo – a quanto apprende Adnkronos – presentava evidenti segni di scottature, circostanza che dovrà essere chiarita dagli accertamenti medico-legali. Accanto al cadavere sarebbe stato trovato anche lo smartphone del ragazzo. Non si esclude nessuna pista, compresa una possibile sfida social, ma secondo quanto appreso si tratta di una pista investigativa ancora da verificare.