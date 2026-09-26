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Oasis in Italia, Polizia avverte: “Attenzione a truffe online sui biglietti”

| 26 Settembre 2026 10:05 | 0 commenti

Oasis in Italia, Polizia avverte: “Attenzione a truffe online sui biglietti”

AdnKronos
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(Adnkronos) –  Sul canale Whatsapp e sui social della Polizia alert sulla truffa online della vendita dei biglietti per il concerto degli Oasis, a Roma il prossimo anno. In particolare si chiede di prestare attenzione a falsi codici di accesso e biglietti venduti online. La Polizia raccomanda di acquistare esclusivamente attraverso i canali ufficiali, verificando sempre l’affidabilità del venditore, non effettuare pagamenti a privati senza aver verificato la legittimità della vendita, evitare di acquistare da persone sconosciute tramite annunci sui social e prestare la massima attenzione alle offerte sospette. 

La Polizia sottolinea che “è importante ricordare che il codice di accesso non si compra. Se si viene selezionati, quello che arriva è un codice personale e non trasferibile. Se si riceve la mail, prima di andare avanti, è bene verificare che arrivi dall’indirizzo autorizzato a inviare queste comunicazioni. Prestare attenzione ai possibili siti clone e non fornire mai password, dati della carta di pagamento o altre informazioni personali attraverso link ricevuti in email e messaggi sospetti”. 

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