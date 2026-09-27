Calcio, Scalvini rinnova con l’Atalanta fino al 2031

Roma, 27 set. (askanews) – Giorgio Scalvini festeggia il prolungamento del contratto con l’Atalanta con parole che raccontano il legame con il club e con Bergamo. “Atalanta è una vera e propria famiglia, mi sento a casa anche con le persone che lavorano dietro le quinte. Cercherò sempre di dare il massimo in campo”, ha detto il difensore classe 2003 attraverso il canale YouTube della società.

“Sono felicissimo, ringrazio la società, la famiglia Percassi e Pagliuca. Con Luca Percassi ho un rapporto più stretto, mi ha visto crescere fin da bambino. Il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli è stato importante per il rinnovo”, ha spiegato Scalvini, che ha poi rivolto un pensiero agli allenatori e ai compagni incontrati nel corso della sua crescita: “Ci tengo a ringraziare allenatori e compagni dal settore giovanile alla prima squadra, con loro sono cresciuto diventando la persona e il calciatore che sono”.

Tra i ricordi più importanti della sua esperienza nerazzurra c’è naturalmente il trionfo in Europa League: “E’ stato il gradino più alto per me e l’Atalanta, una notte indimenticabile”. A livello personale, invece, il momento simbolo resta l’esordio in Serie A, il 24 ottobre di cinque anni fa contro l’Udinese: “E’ stato qualcosa di fantastico, un sogno che si realizzava”.

Scalvini ha ricordato anche gli anni trascorsi nel settore giovanile: “Era bello quando ci allenavamo e al di là della siepe c’era la prima squadra, magari arrivava qualche pallone. Sarebbe bellissimo che anche gli altri ragazzi che giocano nel nostro settore giovanile potessero arrivare in prima squadra”.

Infine, un messaggio ai tifosi: “Sono fantastici, ci supportano e ci sono sempre. Posso assicurare che noi calciatori onoriamo il motto ‘la maglia sudata sempre'”.