“Grave incidente” vicino a base UK: da Fairford decollano bombardieri Usa per attacchi a Iran

(Adnkronos) –

“Grave incidente” vicino a una base della RAF che ospita l’Aeronautica Militare degli Stati Uniti e abitazioni evacuate in un villaggio vicino al complesso. A spiegarlo è la polizia del Gloucestershire, che ha spiegato che i residenti di Whelford, vicino alla base di Fairford, sono stati trasferiti mentre le indagini proseguono. La base è stata utilizzata per il dispiegamento di bombardieri statunitensi dall’inizio del conflitto in Iran, il 28 febbraio.

“Diversi uomini” sono stati arrestati con l’accusa di reati ai sensi della legge sugli esplosivi, ha affermato la polizia, aggiungendo che la squadra specializzata dell’esercito per la bonifica di ordigni esplosivi sta attualmente esaminando diversi veicoli.

La polizia ha affermato che l’area è stata transennata e ha aggiunto che gli agenti ritengono che l’incidente sia sotto controllo. Un nutrito contingente dei servizi di emergenza, riporta inoltre BBC, è stato avvistato nella zona, inclusa una squadra di intervento per aree a rischio.

“Stiamo collaborando a stretto contatto con i nostri partner e stiamo mettendo in atto i piani ben collaudati che abbiamo predisposto”, ha dichiarato la polizia, che ha poi spiegato che i sospettati sono stati arrestati nelle prime ore di oggi.