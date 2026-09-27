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Melito di Napoli, riduce la moglie in gravi condizioni: arrestato un 63enne

| 27 Settembre 2026 12:17 | 0 commenti

Melito di Napoli, riduce la moglie in gravi condizioni: arrestato un 63enne

Italpress, Mezzogiorno Italpress
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NAPOLI (NAPOLI) (ITALPRESS) – Avrebbe picchiato e ridotto la moglie in gravi condizioni. Un 63enne è stato arrestato dai carabinieri a Melito di Napoli. Dovrà rispondere di tentato femminicidio. E’ successo nella serata di ieri: da un appartamento del centro cittadino grida strazianti e una donna che implora aiuto. I militari arrivano in pochi minuti.

Inutile bussare, dall’interno ancora urla e il suono inconfondibile delle percosse. La porta viene sfondata e i carabinieri bloccano l’uomo prima che l’ennesimo colpo possa uccidere la moglie. La vittima è stata trasferita all’ospedale di Giugliano dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza. E’ tuttora in prognosi riservata.

-Foto di repertorio Carabinieri-
(ITALPRESS).

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