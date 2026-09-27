Scuola, Valditara: bambini strumentalizzati per striscioni stile woke

Roma, 27 set. (askanews) – “Le polemiche sollevate dalla sinistra in merito al decreto legge approvato dal governo dimostrano una grave immaturità politica di chi non vuole affrontare il dibattito in modo costruttivo e pacato, partendo dalla onesta considerazione dei dati della realtà. Anziché discutere sulla applicazione di queste misure di buon senso, persino oggettivamente ‘progressiste’, politici, sindacalisti, giornalisti e intellettuali di opposizione si sono scatenati in una ridda di insulti. Si è arrivati persino alla strumentalizzazione di bambini costretti a scrivere striscioni antigovernativi in stile woke”. Lo scrive su Facebook “. Lo scrive su Facebook il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara.