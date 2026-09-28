Alfa Romeo 33 Stradale “Perla Nera” svelata al Museo di Arese

ROMA (ITALPRESS) – Al Museo Alfa Romeo di Arese, è stata svelata una delle interpretazioni più particolari del programma di personalizzazione della nuova 33 Stradale, la supercar del Biscione prodotta in soli 33 esemplari e ispirata alla leggendaria 33 Stradale del 1967. Si tratta di una creazione esclusiva, “Perla Nera”, nome scelto e registrato appositamente dal cliente, che ne esprime al meglio l’inconfondibile identità full black derivata dalla forza materica ed espressiva del carbonio. Concepito e sviluppato intorno alla visione del suo proprietario, appassionato collezionista e profondo conoscitore del mondo automotive, “Perla Nera” esprime un carattere deciso e immediatamente riconoscibile, tanto negli esterni quanto nell’abitacolo, frutto del dialogo continuo tra il cliente e il Centro Stile Alfa Romeo. Nasce così una 33 Stradale completamente nera – l’unica della serie limitatissima della supercar – nella quale il carbonio con finitura opaca non rappresenta semplicemente un materiale tecnico, ma diventa parte integrante del linguaggio stilistico della vettura. Lo dimostra la particolare disposizione delle fibre di carbonio che dialogano con le linee sinuose del modello Alfa Romeo, enfatizzandone simmetrie e volumi e accentuandone la dinamicità del disegno e la muscolarità delle curve. Sul cofano anteriore, per esempio, il carbonio sottolinea la caratteristica forma a “V”, mentre una trama “a lisca di pesce” diventa un motivo grafico ricorrente che accompagna lo sguardo dall’anteriore al posteriore, passando per il tetto. Si crea così una perfetta sinergia tra il design iconico della 33 Stradale e la natura materica e la valenza grafica del carbonio. Per ottenere questo suggestivo risultato si è ricorso a un processo produttivo dedicato, capace di coniugare innovazione tecnologica e artigianalità italiana. Nello specifico, la stesura del carbonio è stata effettuata a mano all’interno dello stampo, disponendo le fibre con estrema precisione per assecondare il disegno delle superfici e valorizzarne forme e volumi. La stessa cura ha caratterizzato tutte le fasi successive, dai rigorosi controlli di qualità fino all’assemblaggio finale. La progettazione della stesura del carbonio ed i relativi aspetti tecnici ad essi legati, sono stati condivisi passo dopo passo con il proprietario secondo un approccio autenticamente sartoriale. A completare l’immagine monocromatica sono due peculiarità uniche della 33 Stradale “Perla Nera®”: gli esclusivi cerchi completamente neri e l’assenza di loghi esterni, ad eccezione quelli del Brand, così da preservare la continuità delle superfici e lasciare alla trama del carbonio il ruolo di assoluta protagonista.

La stessa coerenza stilistica e ricerca dell’unicità proseguono nell’abitacolo, dove l’abbinamento tra elementi in carbonio e il rivestimento totalmente in Alcantara crea un ambiente sofisticato, avvolgente e giocato tono su tono. Ogni dettaglio è stato sviluppato appositamente secondo le preferenze estetiche del proprietario, come dimostra il sedile sportivo su misura che è stato oggetto di una revisione molto profonda e dettagliata per rispondere a delle specifiche richieste di comfort e di prestazione disegnate e sviluppate attorno al suo corpo con delle sessioni e degli incontri a lui dedicati. Lo sviluppo su misura non si è fermato agli aspetti volumetrici ed ergonomici ma ha coinvolto anche il disegno della tipica sellatura Alfa Romeo “a cannelloni”, successivamente ripreso sui pannelli porta e sui brancardi per assicurare continuità stilistica all’insieme. Allo stesso modo, il poggiatesta è stato ridisegnato per ottimizzare la distanza della superficie di contatto e integrare un elemento in carbonio con il nome “Perla Nera”, una denominazione che ricorre in diversi dettagli dell’abitacolo. La ritroviamo sul pannello porta, incisa su una specifica targa con lettering Alfa Romeo, e nel vano portaoggetti, trasferito sulla parete posteriore e sostenuto da una staffa disegnata ad hoc. Anche il set di valigie, interamente rivestito in Alcantara nera, riporta la numerazione della vettura, mentre il selettore rotativo Alfa è stato personalizzato con le iniziali del cliente. A completare l’opera, i leggendari simboli Quadrifoglio e Autodelta, rivelati soltanto una volta a bordo, sottolineano con discrezione il legame più autentico con l’anima racing del brand.

Sotto il cofano il potente V6 biturbo da 3.0 litri che sviluppa oltre 630 CV, abbinato al cambio DCT a 8 rapporti e alla trazione posteriore, per una velocità massima di 333 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi. Inoltre, il telaio ad H in alluminio e la monoscocca in fibra di carbonio contribuiscono a garantire leggerezza e rigidità, mettendo la tecnologia al servizio di quella ricerca delle prestazioni e del piacere di guida che da sempre caratterizza Alfa Romeo.

Cuore tecnologico della 33 Stradale, il carbonio trova in Perla Nera la sua massima espressione estetica. Le sue trame, lasciate affiorare con raffinata discrezione, diventano una firma di stile esclusiva, capace di interpretare la materia come pura emozione. Nasce così un’eleganza senza tempo, scolpita nella luce e nella profondità del carbonio, che conferisce alla vettura un’identità unica, intensa e irripetibile.

Alfa Romeo 33 Stradale è il primo progetto targato Bottega Alfa Romeo, che è parte integrante di BOTTEGAFUORISERIE, il centro d’eccellenza dedicato alle creazioni più esclusive di Alfa Romeo e Maserati, nel quale tradizione, innovazione e savoir-faire artigianale italiano convergono per dare vita ad automobili fortemente personalizzate e uniche al mondo.

In questo contesto, “Perla Nera” non è semplicemente una delle trentatrè Alfa Romeo 33 Stradale costruite.

E’ l’unica “Perla Nera®” esistente: una creazione irripetibile che trascende il concetto di personalizzazione per entrare nel territorio dell’opera d’arte automobilistica. Frutto dell’incontro tra la visione del suo committente e l’eccellenza manifatturiera di Alfa Romeo, rappresenta una sintesi perfetta di innovazione, savoir-faire e passione. Un esemplare destinato a rimanere unico per sempre, perchè concepito non per essere replicato, ma per essere assolutamente irripetibile.

“Perla Nera” è la dimostrazione di ciò che accade quando la visione di un cliente incontra la passione e le competenze di Bottega – ha dichiarato Cristiano Fiorio, General Manager di BOTTEGAFUORISERIE – Ogni dettaglio di questa 33 Stradale è stato sviluppato insieme al proprietario, in un dialogo continuo che ha portato alla nascita di un esemplare completamente unico. Per noi, avere l’opportunità di realizzare progetti di questo livello è un privilegio straordinario, perchè ci permette di esprimere al massimo la nostra capacità di creare auto davvero su misura. “Perla Nera®” rappresenta perfettamente l’ambizione di Bottega: trasformare il desiderio del cliente in qualcosa di esclusivo e irripetibile. E’ anche la dimostrazione concreta di quanto BOTTEGAFUORISERIE sia oggi una realtà unica e distintiva all’interno del Gruppo Stellantis”.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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