Calcio, Italia poker alla Turchia, vince 4-1 a Bursa

Roma, 28 set. (askanews) – L’Italia ritrova brillantezza e gol e supera 4-1 la Turchia a Bursa nella Nations League 2026-27. Gli Azzurri costruiscono il successo soprattutto nel primo tempo, chiuso sul 3-0, e nella ripresa controllano il ritorno dei padroni di casa dopo la rete di Yilmaz.

La squadra di Roberto Mancini parte forte e sblocca il risultato dopo appena otto minuti con Alessandro Bastoni. Il raddoppio arriva con Davide Frattesi, mentre Kayode firma il 3-0 prima dell’intervallo. Per il terzino è anche il primo gol in Nazionale.

La Turchia prova a riaprire la partita a inizio ripresa e al 47′ Yilmaz accorcia le distanze, sfruttando un cross dalla destra. L’Italia però reagisce immediatamente e al 50′ ristabilisce il margine di tre reti: Cambiaghi recupera e porta avanti l’azione, Tonali colpisce il palo e Pio Esposito è il più rapido sulla respinta per il 4-1.

Nella parte finale la Turchia prova a rientrare in partita, ma Donnarumma e la difesa azzurra controllano le iniziative di Arda Guler e compagni. Mancini inserisce Cambiaghi, poi Scamacca, Romano e Di Lorenzo per gestire le energie e accompagnare la squadra fino al termine.

Il successo arriva al termine di una gara nella quale l’Italia ha mostrato particolare efficacia nella prima frazione, segnando tre gol nei primi trenta minuti: non accadeva dalle qualificazioni mondiali contro la Lituania dell’8 settembre 2021.

Per Mancini è una vittoria significativa anche sul piano dei marcatori: Bastoni è il primo giocatore ad andare a segno nel secondo ciclo del commissario tecnico sulla panchina azzurra. Con lui diventano 37 i diversi marcatori dell’Italia nell’era Mancini, considerando entrambe le esperienze.

La Nazionale chiude così la serata di Bursa con una vittoria larga, nonostante il tentativo della Turchia di riaprire la gara nella ripresa.