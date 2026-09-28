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Camera, candidato del centrodestra Roscioli vince le suppletive a Reggio Calabria

| 28 Settembre 2026 17:35 | 0 commenti

Camera, candidato del centrodestra Roscioli vince le suppletive a Reggio Calabria

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REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Quando sono state scrutinate 263 sezioni su 487, alle elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria è ampiamemte in testa il candidato del centrodestra, Fabio Roscioli, con il 53,62%. Segue al 36,04% Francesco Antonio Benedetto del centrosinistra, mentre Domenico Giannetta di Futuro Nazionale con Vannacci è al 9,02% e Francesco Toscano di Democrazia Sovrana e Popolare all’1,32%.
Su X, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto
commenta con “Vittoria!” e un video dei festeggiamenti.

– Foto ufficio stampa Roberto Occhiuto –

(ITALPRESS).

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