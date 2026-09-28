Motori d’eccellenza, la prima edizione a Roma

Roma, 28 set. (askanews) – Grande successo per la prima edizione di “Motori d’eccellenza. Roma solidale in movimento”, l’evento che, per la prima volta nella storia della Capitale, ha visto sfilare insieme, nell’ambito dell’Italian Motor Week, 22 tra le più prestigiose attività commerciali storiche di Roma, a bordo di straordinarie auto d’epoca, lungo un percorso che ha attraversato alcuni dei luoghi più iconici della Città Eterna.La manifestazione, promossa dall’Associazione Negozi Storici di Eccellenza di Roma con il patrocinio e la collaborazione di Anci e di Città dei Motori e con il patrocinio della Città metropolitana di Roma Capitale, ha unito tradizione commerciale romana e storia automobilistica in uno scenario che ha regalato a residenti e turisti uno spettacolo visivo di straordinario impatto.Stefano Pizzolato, presidente Associazione Negozi Storici di Eccellenza di Roma:”Abbiamo immaginato questo evento legando le due attività finalizzato alla beneficienza alla Banca delle Visite.A Palazzo Valentini poi la cerimonia di premiazione. Al termine della sfilata, una giuria composta da personalità del mondo istituzionale, culturale e automobilistico ha infatti premiato le auto storiche partecipanti.Danilo Moriero, Direttore di Anci “Città dei Motori””Città dei Motori patrocina Motori d’Eccellenza perchè crede anche nell’obiettivo della solidarietà assieme ai Negozi Storici di Eccellenza di Roma questa importante raccolta fondi ci è sembrata una ottima motivazione per sostenere l’organizzazione di questa giornata che speriamo si ripeta”.