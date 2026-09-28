Sinner e Alcaraz fuori dal Consiglio degli Slam: ci sarà Musetti

(Adnkronos) – I quattro tornei del Grande Slam hanno ufficializzato la nuova composizione del Grand Slam Player Council, il consiglio dei giocatori, istituito per creare un canale di confronto più diretto tra gli atleti e gli organizzatori dei principali tornei del circuito. E la notizia è che, nella nuova formazione, non ci saranno i due volti del tennis mondiale: Carlos Alcaraz e Jannik Sinner non faranno parte dell’organismo, che avrà al centro del dialogo soprattutto questioni economiche tra i tennisti e l’organizzazione dei Major. Dalla ripartizione degli introiti alla richiesta di incrementare i montepremi avanzata dai giocatori.

Saranno dodici, in totale, i tennisti e le tenniste che andranno a comporre il nuovo consiglio dei giocatori, pensato per favorire un dialogo più costante tra gli atleti e gli organizzatori dei quattro tornei del Grande Slam. Per il circuito maschile sono stati individuati Djokovic, Zverev, Shelton, Auger-Aliassime, Musetti e Rinderknech. Il serbo, ex numero uno, è il nome più pesante: Nole compirà 40 anni nei prossimi mesi e resta uno dei campioni di riferimento, nel circuito, per determinate tematiche.

Nel femminile, il nuovo consiglio potrà contare su una rappresentanza più nutrita per quanto riguarda le big. Ci saranno intanto Elena Rybakina, Aryna Sabalenka e Jessica Pegula, tre delle maggiori protagoniste del circuito Wta. E poi Elina Svitolina, Iva Jovic e Maria Sakkari, per un totale di sei giocatrici.