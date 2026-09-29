Berlusconi, figli e amici storici arrivati in Sardegna: pranzo di famiglia a Villa Certosa in ricordo del Cav

(Adnkronos) – In tarda mattinata sono partiti due jet privati da Milano con a bordo gli amici di una vita e gli storici collaboratori, di Silvio Berlusconi. Destinazione Villa La Certosa, dove si terrà un pranzo di famiglia in omaggio del fondatore del centrodestra, che oggi avrebbe compiuto 90 anni. Ad organizzare l’evento sarebbe stato Luigi, l’ultimo dei cinque figli del Cavaliere. In Sardegna sono attesi, a quanto si apprende da qualificate fonti azzurre, la presidente di Fininvest Marina, l’ad Mfe Mediaset Piersilvio, Barbara ed Eleonora, Fedele Confalonieri, Gianni Letta, Marcello Dell’Utri e Adriano Galliani. Ci sarà anche Marta Fascina, l’ultima compagna dell’ex premier scomparso nel giugno del 2023. E’ previsto un momento di raccoglimento: sarà celebrata una messa in ricordo del presidente di Fi. I cinque figli dell’ex capo del governo (nati tutti tra il 1966 e il 1988) saranno accompagnati da mogli e prole (in tutto sono 15 i nipoti di Silvio).

Questo potrebbe essere l’ultimo pranzo sardo per la famiglia Berlusconi visto che la faraonica magione affacciata sul Golfo di Marinella tanto amata dall’inventore di Milano 2 e 3, secondo le ultime indiscrezioni sarebbe stata venduta alla famiglia reale del Qatar per circa 350 milioni di euro e potrebbe diventare un resort di super lusso.