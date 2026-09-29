X
<
>

Giallo di Pietracatella: in corso perquisizione nello studio di Gianni di Vita

| 29 Settembre 2026 10:03 | 0 commenti

Giallo di Pietracatella: in corso perquisizione nello studio di Gianni di Vita

1 minuto per la lettura

(Adnkronos) – Poco fa gli agenti della squadra mobile di Campobasso e uomini del Servizio centrale operativo della polizia di Stato sono entrati per una perquisizione nello studio di commercialista di Gianni Di
Vita a Pietracatella, marito e padre di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina. L’ufficio si trova difronte l’abitazione della famiglia Di Vita-Di Ielsi. E’ quanto si apprende dai canali social del Tg1.  

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA