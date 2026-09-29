Giroud verso il ritiro: “Sarà la mia ultima stagione”

(Adnkronos) –

Olivier Giroud si prepara a dire ‘Basta’. Stop al calcio, almeno giocato. Alla vigilia del suo 40esimo compleanno, l’ex attaccante del Milan si è raccontato ai microfoni de L’Equipe, spiegando che il ‘traguardo’ non è poi tanto lontano. “Come giocatore, penso che sia la mia ultima stagione. Per questo cerco di godermi ogni momento”. Campione del mondo nel 2018 con la Francia di Didier Deschamps, oggi Giroud è in forza al Lilla e solo qualche anno fa, nel 2022, ha trascinato i rossoneri alla vittoria dello scudetto sotto la guida di Stefano Pioli. Un momento definito da subito come i più belli e intensi della sua carriera.

“Potrò rilasciare interviste a L’Equipe anche il prossimo anno con piacere – ha detto Giroud nell’anticipazione diffusa dal quotidiano sportivo francese -. Lo farò però come giocatore, penso che questa sia molto probabilmente la mia ultima stagione”. Con il Milan, il francese ha scritto alcune delle pagine più belle della sua carriera. Ed è stato protagonista della storia recente del club soprattutto con la memorabile doppietta segnata contro l’Inter nel derby del 5 febbraio 2022. Per una rimonta in tre minuti, da 0-1 a 2-1, valsa – a conti fatti – un bel pezzo del tricolore per il Diavolo. Il ritiro potrebbe ora arrivare dopo una carriera di successi, impreziosita dalla vittoria della Champions 2021 e dell’Europa League 2019 con il Chelsea.