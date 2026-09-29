Leapmotor presenta B03X, nuovo urban crossover compatto fino a 382 km di autonomia / Video

LECCO (ITALPRESS) – Leapmotor lancia in Italia la B03X, urban crossover 100% elettrico di segmento B, presentato oggi a Montevecchia, vicino a Lecco. Compatto e versatile, unisce dimensioni da città e altezza da SUV, con un’autonomia fino a 382 km nel ciclo WLTP. La nuova vettura ha messo in evidenza la propria capacità di adattarsi con naturalezza a differenti situazioni di guida: agile e intuitiva nel traffico cittadino e confortevole sulle strade extraurbane. La trazione anteriore assicura stabilità e facilità di controllo, mentre la velocità massima raggiunge 160 km/h e l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,6 secondi. “La B03X è l’ultima nata in casa Leapmotor ed è un Urban Crossover, quindi una vettura che ha tutte le caratteristiche positive dei SUV: l’altezza da terra, la versatilità, la presenza su strada, ma anche delle dimensioni compatte”, sottolinea Federico Scopelliti, Country Manager Leapmotor Italia.

Con una lunghezza di 4.270 mm, una larghezza di 1.810 mm, un’altezza di 1.635 mm e un passo di 2.605 mm, il modello offre un equilibrio tra maneggevolezza e abitabilità mentre il diametro di sterzata di soli 10 metri facilita le manovre e il parcheggio. Inoltre, la posizione di guida rialzata e le proporzioni equilibrate garantiscono visibilità e facilità di accesso.

I passeggeri possono beneficiare di 947 mm di spazio per le gambe nella seconda fila, fino a 1.009 mm di altezza nella zona anteriore e di uno spazio interno longitudinale di 2.277 mm. La capacità complessiva di carico raggiunge 510 litri e comprende l’innovativo vano da 105 litri, impermeabile e lavabile, posizionato sotto il piano del bagagliaio. Abbattendo i sedili posteriori, il volume disponibile arriva fino a 1.605 litri, con una lunghezza utile massima di carico di 2.530 mm, a cui si aggiungono 33 vani portaoggetti distribuiti nell’abitacolo.

L’esperienza di bordo è gestita dal sistema operativo Leap OS 4.0 Plus, supportato dal processore Qualcomm Snapdragon 8155, che offre un’interazione fluida e immediata, con Apple CarPlay e Android Auto wireless, navigazione online con informazioni sul traffico in tempo reale, pianificazione dei percorsi e aggiornamenti software over-the-air. La B03X è disponibile con due configurazioni di batteria LFP. La versione B03X Life con batteria da 39,8 kWh abbina un motore elettrico da 130 kW (176 CV) e offre un’autonomia fino a 292 km nel ciclo WLTP. Le versioni B03X Life e B03X Design con batteria da 53,0 kWh adottano invece un motore da 145 kW (197 CV) e garantiscono un’autonomia fino a 382 km nel ciclo WLTP. Entrambe le configurazioni erogano 200 Nm di coppia immediatamente disponibili e supportano la ricarica rapida 2.5C, che consente di passare dal 30% all’80% della capacità della batteria in soli 16 minuti. L’automobile è stata sviluppata ponendo la sicurezza al centro: ogni versione è dotata di serie di sistemi di assistenza alla guida di Livello 2. Una rete intelligente composta da 14 sensori e telecamere monitora costantemente l’ambiente circostante e supporta 21 funzioni ADAS. Tra le tecnologie disponibili figurano il Traffic Jam Assist, che assiste il conducente nelle situazioni di traffico intenso, e il Driver Fatigue Monitoring, che valuta il comportamento di guida e segnala eventuali cali di attenzione.

La gamma B03X è articolata in due allestimenti: LIFE e DESIGN. Il primo, disponibile con entrambe le batterie da 39,8 kWh e 53,0 kWh, comprende climatizzatore automatico, volante in eco-pelle, fari LED, barre al tetto, sette airbag, 21 funzioni ADAS, sensore pioggia, display centrale da 14,6 pollici, quadro strumenti digitale da 8,8 pollici, sistema audio a sei altoparlanti, Apple CarPlay e Android Auto wireless. La versione LIFE equipaggiata con batteria da 53,0 kWh aggiunge inoltre i cerchi in lega da 18 pollici. L’allestimento DESIGN, proposto esclusivamente con la batteria da 53,0 kWh, completa l’offerta con sedili in eco-pelle, sedile del conducente regolabile elettricamente in sei direzioni, sedili anteriori e volante riscaldabili, specchietti ripiegabili elettricamente, sensori di parcheggio anteriori, telecamera a 360 gradi, sistema audio a 12 altoparlanti e illuminazione ambientale. “LeapMotor è arrivata in Italia solo 2 anni fa, ma si è fatta subito conoscere, soprattutto grazie alla rete di distribuzione e ai concessionari Stellantis. Siamo giovani ma abbiamo già raggiunto quest’anno il primo posto nel mercato dell’elettrico – sottolinea ancora Scopelliti -. E con l’arrivo di B03X, e con gli altri modelli che arriveranno, puntiamo a mantenere questa leadership”.

– Foto xu9/Italpress –

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