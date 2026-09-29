Stellantis Pro One apre gli ordini in Italia del nuovo Smart Compact Van

ROMA (ITALPRESS) – Stellantis Pro One annuncia l’apertura degli ordini in Italia del nuovo Smart Compact Van (SCV), la nuova proposta che amplia la famiglia dei Compact Van con una soluzione progettata attorno alle esigenze reali dei professionisti che utilizzano il proprio veicolo come principale strumento di lavoro. Il nuovo modello è disponibile nelle versioni Citroèn Berlingo Van FIRST, Fiat Professional Doblò EasyPRO, Opel Combo START e Peugeot Partner ACTIVE. Alla base del progetto vi è un’attenta analisi delle modalità di utilizzo dei veicoli commerciali. Gli studi condotti da Stellantis Pro One hanno evidenziato che i conducenti professionisti operano da soli per la maggior parte del tempo lavorativo e che una quota significativa dei clienti non considera prioritaria una configurazione a tre posti. Da questa osservazione nasce un nuovo approccio alla progettazione della cabina, pensato per aumentare valore, praticità e produttività. Elemento centrale di questa filosofia è il nuovo Flexiseat, un innovativo sedile passeggero modulare ripiegabile che consente di incrementare il volume di carico fino a 0,5 m³, offrendo una flessibilità superiore rispetto alle soluzioni tradizionali. Il Flexiseat può essere integrato con il nuovo Modutable, un equipaggiamento ordinabile come accessorio che trasforma il veicolo in un autentico ufficio mobile o in un pratico tavolino per una pausa rigenerante durante la giornata lavorativa. Un vantaggio distintivo è la possibilità di installare il Modutable in qualsiasi fase del ciclo di vita del veicolo, consentendo ai clienti di adattare il mezzo all’evoluzione delle proprie esigenze professionali.

La versatilità dello Smart Compact Van si riflette anche nell’ampia offerta di motorizzazioni. Al vertice della gamma si colloca la nuova versione 100% elettrica, capace di offrire fino a 270 km di autonomia. Accanto alla variante BEV sono disponibili tre motorizzazioni termiche, due diesel e una benzina, tutte abbinate a trasmissione manuale. A partire dal prossimo anno la gamma si arricchirà inoltre di una nuova versione mild-hybrid, offrendo ai clienti la massima libertà di scelta in funzione delle proprie attività operative e dei percorsi di transizione energetica. Lo Smart Compact Van è stato sviluppato per garantire il miglior equilibrio tra innovazione, praticità e convenienza economica. La nuova versione viene introdotta sul mercato con un prezzo di ingresso inferiore rispetto al resto della gamma, sia nelle versioni termiche sia in quelle elettriche. Una scelta che rende il veicolo una soluzione ideale per il rinnovo delle flotte, per le piccole e medie imprese e per i nuovi imprenditori che necessitano di uno strumento di lavoro affidabile, versatile e sostenibile dal punto di vista economico. Lo Smart Compact Van rappresenta una proposta complementare all’attuale gamma Compact Van e si distingue per una forte coerenza stilistica con la famiglia di appartenenza. Il design esterno introduce un nuovo e robusto paraurti anteriore, studiato per garantire maggiore protezione e resistenza nell’utilizzo quotidiano. Anche l’abitacolo è stato completamente ripensato secondo criteri di ergonomia, modularità e ottimizzazione degli spazi, per offrire un’esperienza ancora più funzionale a chi trascorre molte ore al volante.

Le quattro interpretazioni dello Smart Compact Van mantengono la propria identità distintiva, pur condividendo la stessa filosofia orientata all’efficienza professionale. Citroèn Berlingo Van FIRST punta su semplicità e comfort; Fiat Professional Doblò EasyPRO si distingue per il massimo valore e la concretezza operativa; Opel Combo START enfatizza robustezza e affidabilità; Peugeot Partner ACTIVE combina funzionalità professionale e design distintivo. In comune, tutti i modelli condividono un approccio centrato sulle esigenze di chi utilizza il veicolo ogni giorno per lavorare, con particolare attenzione a praticità, comfort ed efficienza dei costi di esercizio. Con l’apertura degli ordini in Italia, Stellantis Pro One rafforza ulteriormente la propria presenza nel segmento dei veicoli commerciali compatti, offrendo una risposta concreta alle esigenze di mobilità professionale contemporanea e confermando il proprio impegno nello sviluppo di soluzioni innovative costruite attorno ai bisogni reali dei clienti.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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