Udinese, lesione al bicipite femorale per Zaniolo: ecco quando tornerà in campo

(Adnkronos) – C’è preoccupazione in casa Udinese per l’infortunio di Nicolò Zaniolo. Nei giorni scorsi, il centrocampista bianconero aveva lasciato il ritiro della Nazionale di Roberto Mancini per problemi fisici e oggi, martedì 29 settembre, il club friulano ha diramato un comunicato sulle sue condizioni: “Nel corso del suo impegno con la nazionale italiana, Nicolò Zaniolo ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra” si legge nella nota dell’Udinese.

E quindi, quando tornerà in campo Zaniolo? “Il calciatore – continua il comunicato – ha iniziato l’iter riabilitativo a Udine e sarà a disposizione nel giro di 3/4 settimane”. Dopo la sosta, l’Udinese affronterà Torino (il 12 ottobre), Lecce (16 ottobre), Milan (25 ottobre), Parma (28 ottobre) e Roma (31 ottobre). Il centrocampista potrebbe dunque tornare in campo per le partite contro i rossoneri o con il Parma, tra un mese.