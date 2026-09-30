Dopo San Siro, Tedua torna live nel 2027 nei palazzetti

Milano, 30 set. (askanews) – Dopo essersi preso San Siro quest’estate, Tedua si prepara a tornare live da gennaio con “Tedua Palasport 2027”, un tour nei principali palasport italiani per ripercorrere insieme al suo pubblico 10 anni di una carriera segnata da record, da “Orange County” a oggi, prima di prendersi una pausa per tornare a scrivere.

“In questi live porteremo qualche brano che non abbiamo suonato agli altri concerti ma che per me e per il mio pubblico sono importanti – dichiara Tedua durante l’intervista rilasciata al BSMT – e perché dopo questo tour scomparirò per un po’, mi fermerò come fatto prima della Divina Commedia, perché ho bisogno di viaggiare e chiudermi a fare il nerd per dare il meglio di me e poter creare qualcosa di nuovo”

Queste le date di “Tedua Palasport 2027”

21 gennaio 2027 | Jesolo @ Palazzo del Turismo (DATA ZERO)

23 gennaio 2027 | Bologna @ Unipol Arena

26 gennaio 2027 | Torino @ Inalpi Arena

28 gennaio 2027 | Roma @ Palazzo dello Sport

31 gennaio 2027 | Milano @ Unipol Forum

I biglietti del tour sono disponibili in prevendita.

Con 80 platini, 39 ori e 3 miliardi di stream globali in carriera, Tedua è ormai considerato un trendsetter della scena ed è tra i nomi più affermati del panorama italiano. Il suo ultimo progetto “La Divina Commedia”, certificato 9 volte platino, è stato uno degli album più venduti del 2023. Il suo ultimo tour tutto sold out nei palasport ha registrato oltre 100.000 biglietti venduti.

RTL 102.5 è la radio partner di “Tedua Palasport 2027”.