Grillo a pranzo con Stroppa, l’uomo di Elon Musk in Italia

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Roma, 29 set. (askanews) – Beppe Grillo ha pranzato oggi con Andrea Stroppa, l’esperto di sicurezza informatica considerato il terminale italiano del miliardario Elon Musk, proprietario di alcune delle principali aziende tecnologiche a livello globale.
L’incontro si è svolto all’hotel Forum, tradizionale punto di appoggio romano dell’ex garante del M5S.
Lo riferiscono fonti vicine a Grillo, recentemente tornato alla ribalta della cronaca politica per la sua iniziativa legale per tentare di contendere il simbolo del Movimento 5 stelle al partito guidato da Giuseppe Conte.
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