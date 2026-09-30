Juventus, nessuna svolta al vertice: smentita l’ipotesi Ginevra Elkann presidente

(Adnkronos) –

Nessun cambio di guardia ai vertici della Juventus. Le indiscrezioni circolate nelle ultime ore su un presunto avvicendamento alla presidenza del club bianconero restano destituite di ogni fondamento. Secondo quanto appreso dall’Adnkronos, non esiste alcun riscontro riguardo a un passaggio di consegne tra l’attuale presidente Gianluca Ferrero e Ginevra Elkann.



Nonostante la nota passione per i colori bianconeri condivisa con i fratelli John e Lapo, la figura di Ginevra Elkann non è mai stata legata ad incarichi gestionali all’interno delle società sportive di famiglia. Il suo profilo traccia infatti un percorso interamente declinato nel panorama culturale e cinematografico internazionale: formatasi all’Università Americana di Parigi e cresciuta tra i set di New York e Londra — con un’esperienza da assistente alla regia al fianco di Bernardo Bertolucci —, la manager ha consolidato il proprio ruolo nel settore fondando la casa di produzione Caspian Films (2009) e la società di distribuzione Good Films (2012), fino ad ottenere la nomination ai David di Donatello 2019 per la regia del lungometraggio ‘Magari’.



La governance della società torinese rimane dunque tracciata nel solco della continuità aziendale, escludendo l’ingresso della produttrice nell’organigramma operativo di Madama.