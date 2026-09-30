Kia Italia consegna una Seltos a Luciano Darderi

MILANO (ITALPRESS) – Prosegue il percorso condiviso tra Kia Italia e Luciano Darderi. Dopo l’annuncio dello scorso mese che ha visto il tennista entrare ufficialmente a far parte della famiglia Kia come Brand Ambassador, oggi prende forma un nuovo capitolo della collaborazione con la consegna di una Kia Seltos, che diventerà la sua vettura ufficiale per gli spostamenti quotidiani e le numerose trasferte che caratterizzano la vita di un atleta professionista. La partnership tra Kia Italia e Luciano Darderi è stata annunciata ad agosto 2026.

“La scelta di Seltos non è casuale – si legge in una nota -. Il SUV compatto della gamma Kia rappresenta infatti la sintesi ideale tra design che non passa inosservato, tecnologia all’avanguardia e un carattere off-road che si presta perfettamente ad ogni tipo di percorso grazie alla trazione integrale. Queste sono caratteristiche particolarmente apprezzate da chi, come atleta, affronta continuamente viaggi, allenamenti e competizioni. Grazie all’ampia abitabilità interna e ai sistemi di ultima generazione, Seltos risulta la compagna ideale per accompagnare Darderi in una stagione ricca di impegni nazionali e internazionali”.

“Come nello sport, anche nella mobilità ogni dettaglio fa la differenza. La capacità di adattarsi rapidamente a contesti diversi, di affrontare nuove sfide e di guardare sempre avanti rappresenta un punto d’incontro naturale tra la filosofia del Brand e il percorso sportivo del tennista italiano, protagonista di una costante crescita nel panorama tennistico internazionale – sottolinea Kia Italia -. La collaborazione nasce infatti dalla condivisione di valori quali determinazione, autenticità, ambizione e volontà di superare continuamente i propri limiti”.

«Siamo orgogliosi di vedere Luciano Darderi entrare sempre più concretamente nella famiglia Kia», ha dichiarato Giuseppe Mazzara, CX & Brand Marketing Director di Kia Italia. «La consegna della sua Kia Seltos rappresenta un momento simbolico che testimonia la vicinanza tra il Brand e uno degli atleti italiani più promettenti del panorama internazionale. Luciano incarna perfettamente i valori di passione, determinazione e crescita continua che da sempre guidano Kia. Attraverso questa collaborazione continuiamo a rafforzare il nostro storico legame con il tennis e a dare concreta espressione alla nostra filosofia “Movement that Inspires”, che invita le persone a muoversi verso nuove opportunità, nuove esperienze e nuovi traguardi».

«Sono molto felice di ricevere questa Seltos e di poter vivere quotidianamente il mondo Kia», ha dichiarato Luciano Darderi. «Per chi come me trascorre gran parte dell’anno in viaggio, avere a disposizione un’auto distintiva, tecnologica e sicura in ogni situazione, è fondamentale. Fin dal primo incontro ho percepito una forte affinità con i valori del Brand e sono orgoglioso di rappresentare Kia, entrando a far parte di una squadra che guarda al futuro con ambizione, innovazione e voglia di ispirare le persone a dare sempre il meglio di sè».

– Foto ufficio stampa Kia Italia –

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