Occhiuto: “Ai può essere volano produttività imprese”

(Adnkronos) – “L’evento di oggi è stato un confronto stimolante, all’interno del quale abbiamo raccontato ciò che stiamo facendo in Calabria sia sul tema delle infrastrutture, ma anche sul rapporto con l’intelligenza artificiale, che va osservata con le giuste preoccupazioni, ma senza concentrarsi solo queste. L’intelligenza artificiale, infatti, può essere un grande volano di produttività per molte imprese”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, partecipando oggi a Roma all’evento ‘Le pubbliche amministrazioni tra sovranità europea e Ai: riflessioni sul nuovo contesto sociale ed economico del Paese ‘, organizzato da Bip. L’incontro ha riunito rappresentanti delle istituzioni, decisori pubblici, esperti e protagonisti della trasformazione digitale della Pa per discutere del futuro della pubblica amministrazione, tra IA, conclusione del Pnrr e l’avvio della nuova programmazione europea 2028-2034.

“La mia preoccupazione è che in questo Paese, soprattutto in una parte del Paese, dove prima il digital divide (divario digitale) ha rappresentato un problema, l’Ai divide possa rappresentare anch’esso un problema in futuro – spiega – Penso, per esempio, a tante microimprese che non hanno la possibilità e la capacità di condividere dati con altre microimprese e, di conseguenza, saranno impossibilitate a utilizzare le grandi opportunità offerte all’intelligenza artificiale per aumentare la produttività”.

“In altre parti del Paese invece, questo si sta facendo. Sono stato, infatti, nella sede di Assolombarda qualche settimana fa e ho visto che gli industriali lombardi stanno mettendo insieme le esperienze delle microimprese per cogliere appieno questa sfida. Pertanto, è necessario avere grande attenzione verso le infrastrutture fisiche, ma anche verso le infrastrutture della modernità, che sono quelle immateriali, che nel futuro varranno tanto quanto le infrastrutture fisiche”, conclude Occhiuto.