Formula 1, domani prove libere Gp Bahrain: orario e dove vederle in tv

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1 con le prime due sessioni di prove libere del Gp del Bahrain. Domani, venerdì 2 ottobre, si corre sul circuito di Sepang in Malesia, a causa dei venti di guerra in Medio Oriente. L’evento ha mantenuto la denominazione ufficiale di Gran Premio di Bahrain perché il governo del paese arabo si sobbarca quasi interamente i costi dell’organizzazione, mantenendo però contemporaneamente i diritti commerciali. Nella classifica del mondiale guida Kimi Antonelli con 302 punti, 66 in più del compagno di squadra alla Mercedes George Russell e 103 di vantaggio sul ferrarista Lewis Hamilton.

La prima sessione di prove libere si correrà alle 6.30 e la seconda alle 10.

Le prove libere del Gp del Bahrain di domani, venerdì 2 ottobre, verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport. Saranno visibili anche in streaming su Sky Go e Now.