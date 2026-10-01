Rifiuti industriali: la nuova svolta verde

Cadoneghe, 1 ott. (askanews) – La gestione dei rifiuti industriali cambia pelle. Non più una semplice pratica burocratica, ma una vera strategia per misurare l’impatto sull’ambiente e far crescere l’azienda in chiave sostenibile È per questo motivo che Chimar, azienda leader nella produzione di colori e additivi per materie plastiche, ha scelto di affidare ad Omnisyst la gestione dei propri rifiuti industriali. Abbiamo parlato con Andrea Millimaggi, Hse Officer E Rspp Di Chimar: “Le informazioni che oggi abbiamo e che prima ci mancavano riguardano sicuramente la gestione del rifiuto, dal trasporto all’effettivo smaltimento, comprese anche le emissioni equivalenti prodotte dal trasporto e dalla stessa gestione dello smaltimento. Ci sono anche tutte quelle informazioni che riguardano la pura gestione, quindi il formulario e la questione legata al REentri. Grazie a Omnisyst non dobbiamo gestire direttamente ma passiamo attraverso il portale che semplifica tutto il processo di gestione del rifiuto”. Oltre 760 mila chili di scarti analizzati in un solo anno: è così che Omnisyst fornisce dati e strumenti per tenere sotto controllo l’impatto ambientale e prendere decisioni strategiche. È poi intervenuto Marco Faggian, District Manager Di Omnisyst:”Significa analizzare ogni singolo dato, dargli un contesto normativo e poi insieme al cliente andare a definire quelli che sono gli obiettivi chiari, e quindi i KPI. A livello di partnership, si tratta di un’unione, un aiuto tra due società sulla base di quelli che sono i loro obiettivi di 10, 20, 30 anni sulla base di quelle che sono le richieste di mercato e con i nuovi partner noi fornitori possiamo essere di supporto per fargli prendere le scelte strategiche migliori” Il tutto con uno sguardo al futuro e con degli obiettivi ben chiari. Ha così concluso Andrea Millimaggi, Hse Officer E Rspp Di Chimar: “I prossimi passi saranno miglioramenti che riguardano la sostenibilità come ci chiede mercato e normativa. Riguarderanno il miglioramento dei dati che riusciamo a raccogliere grazie al portale Omnisyst riguardo al trasporto e smaltimento dei nostri rifiuti che andranno ad unirsi insieme agli altri dati per l’analisi della nostra carbon footprint nei prossimi anni. Questi dati ci porteranno a un continuo miglioramento della gestione interna dei rifiuti, a una migliore separazione degli stessi. Ma anche a investimenti vari riguardanti l’ambiente, piuttosto che i rifiuti stessi e alle modalità di smaltimento”. Un percorso fatto di dati e scelte consapevoli, per trasformare ogni scarto in una nuova opportunità ambientale, economica e industriale.