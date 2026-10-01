Scontro in tv tra Garofano e De Rensis, l’avvocato di Stasi: “Io squallido? C’è una persona che manca di rispetto”

(Adnkronos) – Ancora un botta e risposta infiammato tra l’ex generale dei Ris Luciano Garofano e Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, al momento unico condannato per il delitto di Garlasco. Il confronto acceso tra i due è andato in onda questa mattina nel corso della trasmissione “Storie Italiane” condotta da Eleonora Daniele su Rai. Al centro ancora una volta la questione della presenza del Dna di Chiara Poggi sui

pedali della bici di Stasi

, che i Ris avrebbero nascosto nel 2007, come è emerso nel comunicato della Procura di Pavia reso noto nei giorni scorsi relativo alla chiusura delle nuove indagini su

Andrea Sempio.



“Lei spara fuochi d’artificio che non corrispondono alla realtà, anzi li plasma a seconda del suo obiettivo. Abbia il coraggio di raccontare la verità, non strumentalizzi, si svegli invece di fare queste squallide dimostrazioni della sua debolezza…”, afferma l’ex generale del Ris di Parma provocando l’ira dell’avvocato che si rivolge direttamente a Eleonora Daniele: “Eleonora, io non ho mai fatto questo in un anno e mezzo, io non mi faccio etichettare così. O lei lo gestisce o me ne vado. C’è una persona che manca di rispetto”. Ma alla fine a lasciare lo studio prima della fine della trasmissione è proprio Garofano, non prima di aver augurato a De Rensis di arrivare alla pensione.