Carburanti, controlli Gdf con Antitrust: verificati prezzi ed erogato su rete in Italia

(Adnkronos) – A quanto apprende AdnKronos da fonti ben informate, alla luce del Price-cap applicato da Eni e da altre compagnie petrolifere, il Corpo della Guardia di Finanza con l’Antitrust sta verificando in queste ore, in maniera massiccia la corretta pubblicazione dei prezzi esposti, la comunicazione giornaliera al Mimit del prezzo applicato e la tolleranza di erogazione sugli erogatori delle pompe di benzina di rete ordinaria e autostradale.

“Sono giunte – spiega all’AdnKronos Michele Marsiglia, presidente di FederPetroli – diverse segnalazioni di non correte procedure e verifica del prodotto al fine di alcune rilevazioni di prodotto adulterato e non conforma alla vendita”.

“Il price-cap con gli extraprofitti non c’entra niente, è solo cattiva informazione di chi è contro l’energia nazionale”, il duro j’accuse contro le polemiche di questi giorni che il presidente di FederPetrol consegna all’AdnKronos.

“E’ un peccato – spiega ancora Marsiglia all’AdnKronos – che il price-cap o meglio lo sconto su Diesel e Benzina lanciato da Eni e da altre compagnie petrolifere nazionali ed estere stia diventando solo motivo di polemica da parte di tanti”.

“Questo ‘sconto’ è una manovra di solidarietà, tutti siamo consumatori ed utilizzatori di carburante. Solo cattiva informazione da chi è contro l’Energia nazionale e preferisce un’Italia sempre più in ginocchio. Non è questo il momento di polemizzare contro le fonti fossili, questo è “interesse nazionale”: non ha colore politico”, conclude.