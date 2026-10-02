Festival del Podcasting, “Siamo 18,5 milioni di ascoltatori in Italia”

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Milano, 2 ott. (askanews) – Quanto tempo dedicano gli italiani ai podcast? E qual è il profilo dell’ascoltatore più assiduo? Ne abbiamo parlato al Festival del Podcasting a Milano con Giorgio Pedrazzini, customer success manager in NielsenIQ, che ha presentato la nuova ricerca NielsenIQ, commissionata da Audible, sui trend di consumo dei podcast nel nostro Paese: “Da tanti anni, ormai da nove, ci occupiamo di monitorare lo stato di salute dei podcast in Italia, misuriamo le abitudini, i trend di ascolto e quest’anno abbiamo visto come tutti gli anni ormai lo possiamo confermare un incremento degli ascoltatori – ha spiegato Pedrazzini – Siamo arrivati a 18 milioni e mezzo, vuol dire mezzo milione di persone in più che hanno ascoltato almeno una volta un podcast negli ultimi dodici mesi”.”È una crescita importante – ha prosegutio – soprattutto se pensiamo che siamo partiti nel 2018 quando gli ascoltatori erano poco più di 10 milioni, quindi un 80 % non è una crescita indifferente vuol dire che i podcast sono qualcosa che è entrato nelle nostre case, è entrato tanto ovviamente durante la pandemia quando eravamo tutti bloccati in casa ma è qualcosa che poi è rimasto. E visto che parliamo di casa, si ascolta tanto a casa, è il luogo di ascolto elettivo si ascolta anche in macchina ma tendenzialmente l’ascolto avviene al ritorno dal lavoro. Devo dire che una delle funzioni che viene attribuita maggiormente ai podcast è proprio questa, di poter ascoltare mentre si fa altro, quindi mi immagino che persone che sono tornate al lavoro fanno qualcosa, cucinano, fanno qualche lavoro domestico e intanto ascoltano un podcast. È da tanto che vediamo che l’ascolto è tendenzialmente legato al multitasking, questa è una delle prime caratteristiche che viene riconosciuta. Altra cosa che piace ed è il primo motivo di ascolto è il fatto che si possono approfondire i temi di proprio interesse, quindi si ascolta volentieri qualcosa che ci piace, che ci interessa, perché lo possiamo approfondire, perché possiamo scegliere noi che cosa ascoltare”.
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