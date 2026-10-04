Djokovic ferma Zverev e va in semifinale a Pechino

Roma, 4 ott. (askanews) – L’ennesimo capolavoro di Novak Djokovic. Il serbo è in semifinale all’Atp 500 di Pechino grazie al successo contro il numero 2 del mondo Alexander Zverev per 4-6, 6-4, 6-4 in 2 ore e 34 minuti di gioco. Una partita pazzesca, tra le più belle dell’anno, e un trionfo che permette a Djokovic di restare imbattuto nei match giocati a Pechino con 32 vittorie su altrettante partite. Per un posto in finale, il 39enne – alla sua 202^ semifinale in carriera, la 3^ del 2026 – affronterà Daniil Medvedev. Zverev, invece, con questa sconfitta riprenderà la corsa al numero 1 del ranking Atp al Masters 1000 di Shanghai.