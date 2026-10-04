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Formula 1, ordine d’arrivo Gp Bahrain e classifiche del Mondiale

| 4 Ottobre 2026 14:03 | 0 commenti

Formula 1, ordine d’arrivo Gp Bahrain e classifiche del Mondiale

AdnKronos
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(Adnkronos) –
Max Verstappen trionfa nel Gran Premio del Bahrain e Andrea Kimi Antonelli allunga in testa al Mondiale. Oggi, domenica 4 ottobre, il pilota olandese ha vinto in Malesia, dove si è svolta eccezionalmente la gara a causa del conflitto in Medio Oriente, precedendo le Mercedes del pilota azzurro, che approfitta del ritiro del compagno di squadra George Russell per allungare nella classifica Piloti, e la Ferrari di Lewis Hamilton, che partiva secondo in griglia, e chiude terzo con una grande rimonta dopo essere stato vittima, come Leclerc, quarto al traguardo, di una strategia disastrosa in partenza. Ecco l’ordine d’arrivo e le classifiche del Mondiale. 

 

Ecco l’ordine d’arrivo del Gran Premio del Bahrain: 

1 Max Verstappen (Red Bull Racing) 

2 Kimi Antonelli (Mercedes) +2.307 

3 Lewis Hamilton (Ferrari) +4.919 

4 Charles Leclerc (Ferrari) +7.258 

5 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +8.571 

6 Oscar Piastri (McLaren) +9.454 

7 Liam Lawson (Racing Bulls) +12.753 

8 Fernando Alonso (Aston Martin) +13.372 

9 Lando Norris (McLaren) +13.993 

10 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +15.928 

11 Nico Hulkenberg (Audi) +17.404 

12 Lance Stroll (Aston Martin) +18.052 

13 Franco Colapinto (Alpine) +18.997 

14 Oliver Bearman (Haas) +22.305 

15 Esteban Ocon (Haas) +22.532 

16 Pierre Gasly (Alpine) +23.315 

17 Carlos Sainz (Williams) +25.431 

18 Gabriel Bortoleto (Audi) +28.233 

19 Sergio Perez (Cadillac) +29.310 

 

La classifica del Mondiale Piloti: 

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 320 punti 

George Russell (Mercedes) 236 punti 

Lewis Hamilton (Ferrari) 214 punti 

Charles Leclerc (Ferrari) 191 punti 

Lando Norris (McLaren) 188 punti 

Max Verstappen (Red Bull) 188 punti 

Oscar Piastri (McLaren) 128 punti 

Isack Hadjar (Red Bull) 96 punti 

Liam Lawson (Racing Bulls) 65 punti 

Pierre Gasly (Alpine) 41 punti 

Arvid Lindblad (Racing Bulls) 38 punti 

Franco Colapinto (Alpine) 27 punti 

Oliver Bearman (Haas) 20 punti 

Gabriel Bortoleto (Audi) 10 punti 

Nico Hulkenberg (Audi) 7 punti 

Carlos Sainz (Williams) 7 punti 

Esteban Ocon (Haas) 7 punti 

Fernando Alonso (Aston Martin) 7 punti 

Alex Albon (Williams) 6 punti 

Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 1 punti 

 

La classifica del Mondiale Costruttori: 

Mercedes 556 punti 

Ferrari 405 punti 

McLaren 316 punti 

Red Bull 298 punti 

Racing Bulls 90 punti 

Alpine 68 punti 

Haas 27 punti 

Audi 17 punti 

Williams 12 punti 

Aston Martin 3 punti 

Cadillac 0 punti 

 

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