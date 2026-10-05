Inter, Thuram viene riconosciuto per strada e si finge… Leao

(Adnkronos) –

Marcus Thuram viene riconosciuto e si finge… Rafa Leao. L’attaccante dell’Inter è stato protagonista di un simpatico siparietto con alcuni tifosi, che lo hanno fermato per strada ma hanno subito il ‘dribbling’ del francese. Thuram infatti, in giro per Milano, aveva appena noleggiato un monopattino elettrico quando alcuni tifosi lo hanno riconosciuto.

Lui però ha negato tutto: “Sono Leao”, ha detto con un sorriso, “Rafa Leao, un giocatore del Galatasaray”. Tra le risate dei tifosi Thuram si è allontanato in monopattino, con il video che è diventato rapidamente virale.