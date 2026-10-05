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James gioca con una bambina: LeBron versione ‘babysitter’ in Nba

| 5 Ottobre 2026 14:04 | 0 commenti

James gioca con una bambina: LeBron versione ‘babysitter’ in Nba

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(Adnkronos) –
LeBron James ‘babysitter’ in Nba. Il cestista americano, appena trasferitosi ai Philadelphia 76ers, è stato protagonista di una scena mai vista a bordo campo. Durante la prima uscita della sua squadra, LeBron ha infatti preso in braccio e cullato la figlia di Tyrese Maxey, di nome Marvel, tenendola per un po’ mentre il compagno di squadra si preparava. 

Il tutto è stato ripreso dagli spettatori presenti sulle tribune e il video è diventato virale. A postarlo è stato lo stesso LeBron, che ha condiviso le immagini nelle proprie storie Instagram e scrivendo: “Zio Bron in servizio come babysitter”. 

 

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