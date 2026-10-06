Bosch, 100 anni di sistemi tergicristallo

ROMA (ITALPRESS) – Nel 1926, Bosch ha rivoluzionato la sicurezza alla guida con il primo tergicristallo elettrico. 100 anni dopo, l’azienda celebra questo significativo anniversario e ripercorre una lunga storia di innovazioni rivoluzionarie. Dall’introduzione della tergitura a intermittenza al tergicristallo flat-blade Aerotwin, Bosch ha contribuito a plasmare in modo decisivo lo sviluppo dei sistemi tergicristallo e ha ridefinito ripetutamente gli standard per una visione chiara.

La storia dei tergicristalli Bosch è una storia di progresso. L’azionamento elettrico è stato seguito dallo sviluppo della gomma per tergicristalli a doppio materiale (1994), che ha migliorato significativamente le prestazioni di pulizia. Con Bosch Aerotwin nel 2001, l’azienda ha stabilito il nuovo standard per i moderni tergicristalli flat-blade, che ora vengono adottati come equipaggiamento originale (OE) dalla maggior parte dei veicoli nuovi. Il loro design aerodinamico con una striscia a molla Evodium su misura assicura una pressione di contatto ottimale e una lunga durata.

“L’invenzione del tergicristallo elettrico da parte di Bosch nel 1926 è stata un salto quantico per la sicurezza stradale”, ha affermato Bart Robijns, Responsabile dello Sviluppo Tergicristalli di Bosch. “Un tergicristallo moderno è un componente cruciale del veicolo: l’ultima generazione di veicoli elettrici, in particolare, pone elevate esigenze sulle prestazioni acustiche. Sono necessari tergicristalli con la massima scorrevolezza e nessun rumore di fondo fastidioso. Inoltre, i moderni sistemi di assistenza alla guida si basano su un parabrezza impeccabilmente pulito affinchè telecamere e sensori possano catturare in modo accurato e continuo l’ambiente circostante il veicolo”, ha spiegato Robijns

La campagna per l’anniversario celebra “100 anni di visuali perfette e momenti felici”

Per celebrare questo anniversario, Bosch ha lanciato una campagna di comunicazione globale, iniziata ufficialmente con la fiera Automechanika. Con il motto “100 anni di visuali perfette e momenti felici”, la campagna racconta una storia che collega generazioni e si concentra sui temi della famiglia, della cura e della nostalgia. La campagna include video, ampie attività sui social media e altri materiali che le officine e i rivenditori possono utilizzare nelle loro attività di marketing.

La forza innovativa è stata la forza trainante dietro i sistemi tergicristallo Bosch per 100 anni. Con tecnologie pionieristiche, l’azienda modella attivamente le tendenze globali e offre soluzioni su misura per il primo equipaggiamento e l’aftermarket. Per esempio, l’Aerotwin J.E.T-blade per veicoli commerciali integra gli ugelli nella spazzola del tergicristallo, così il liquido lavavetri può essere spruzzato direttamente davanti alla spazzola mentre attraversa il parabrezza, riducendo così la fastidiosa nebbia di spruzzo e migliorando immediatamente la visibilità per i conducenti. Su questi sistemi, gli operatori di flotte beneficiano della massima affidabilità, mentre le officine risparmiano tempo durante l’installazione grazie agli adattatori preassemblati.

– Foto ufficio stampa Bosch –

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