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Il premio Nobel per la fisica a Francis Halzen

| 6 Ottobre 2026 12:55 | 0 commenti

Il premio Nobel per la fisica a Francis Halzen

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ROMA (ITALPRESS) – Il premio Nobel per la Fisica 2026 è stato assegnato al belga Francis Halzen “per i contributi decisivi all’Osservatorio di neutrini IceCube e alla scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica”. Ad annunciarlo è stata l’Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma. Nato a Tienen nel 1944, Halzen è professore all’università del Wisconsin a Madison, negli Stati Uniti.
-foto Ipa Agency-
(ITALPRESS).

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