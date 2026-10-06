Stagione finita per Sinner. “Ho bisogno di cure per il ginocchio”

(Adnkronos) –

Stagione finta per Jannik Sinner. Lo ha annunciato lo stesso 25enne altoatesino su Instagram. “Ciao a tutti, volevo darvi un aggiornamento sulle mie condizioni. Io insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di cure al ginocchio e questo vuole dire che la stagione 2026 è definitivamente finita. Gli ultimi due anni soprattutto nel finale di stagione alle Atp Finals di Torino mi hanno dato delle belle emozioni ma quest’anno andrà diversamente. In questo momento devo pensare alla mia carriera a lungo termine. Farò tutto il possibile per tornare al 100%. Vi ringrazio anticipatamente per il vostro supporto e speriamo di vederci il prima possibile in campo. Ciao, Ciao”. Sinner è fermo dalla vittoriosa finale di Wimbledon dello scorso 12 luglio in finale sul tedesco Alexandre Zverev. L’infortunio al ginocchio destro lo ha già costretto a rinunciare i tornei sul cemento in Nord America a Montreal, Cincinnati e allo Us Open e alla trasferta asiatica a Pechino e Shanghai. In quest’ultima parte di stagione non sarà in campo nemmeno al Six Kings Slam di Riad, ai tornei di Vienna e Parigi e alle Atp Finals di Torino. Sinner perderà anche la prima posizione del ranking mondiale a favore del tedesco Alexander Zverev.