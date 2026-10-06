Subito: Alicata, ‘era web impatta come meteorite su mondo auto’

(Adnkronos) – “Il mondo dell’auto negli ultimi vent’anni è stato investito da quattro meteoriti: le normative che cambiano, il ricambio generazionale, la transizione energetica e l’era del web. Fino a cinque, sei o sette anni fa il cliente che voleva comprare una macchina partiva nel fine settimana con la station wagon e tutta la famiglia e si faceva tre o quattro concessionarie. Oggi non è più così: arriva in concessionaria che ha già deciso, perché ha iniziato online la sua customer journey”. Ad affermarlo Cristiana Alicata, Mobility Director di Subito, a margine della presentazione di Subito Motori, la nuova sezione della piattaforma Subito.it lanciata oggi nel corso di una conferenza con i giornalisti alla Fabbrica del Vapore di Milano e pensata per facilitare l’incontro tra chi cerca un’auto e chi la vuole vendere.

“Noi rappresentiamo proprio uno dei luoghi dove l’utente prima di arrivare in concessionaria prende la sua decisione sull’auto da acquistare”, ha proseguito Alicata. “La nostra specificità è che siamo uno dei marketplace più democratici nel nostro Paese, forse il primo in assoluto, perché ospitiamo sia l’utente privato sia l’utente professionale. Il mercato dell’usato è fatto per il 60% di scambi tra privati e per il 40% circa di scambi tra dealer e privato: Subito ha deciso di rappresentare entrambe queste componenti”, ha aggiunto la Mobility Director, “e di dare sia strumenti di sicurezza e serenità all’utente privato che acquista, sia tool avanzatissimi per i professionisti, cioè gli 8.500 rivenditori verificati che ogni mese ci rinnovano la loro fiducia”.