Esordio vincente per Berrettini al Masters 1000 di Shanghai, fuori Bellucci e Cinà

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – Parte col piede giusto il cammino di Matteo Berrettini al “Rolex Shanghai Masters”, il penultimo Masters 1000 della stagione in corso sul cemento del Qi Zhong Tennis Center con un montepremi di 9.415.725 dollari. Il romano, numero 46 Atp, ha sconfitto 6-7(3) 6-1 6-4 lo statunitense Aleksandar Kovacevic (numero 81 del mondo), che ha affrontato per la prima volta in carriera. Berrettini sarà il primo avversario di Brandon Nakashima, testa di serie numero 14, che ha sconfitto nell’unico precedente confronto diretto all’Australian Open 2022.

Dopo aver superato le qualificazioni, Federico Cinà si ferma subito nel tabellone principale. Il 19enne siciliano, alla sua ottava partita in un Masters 1000 (ma finora solo due vittorie), è stato battuto per 4-6 6-1 6-2, in un’ora e 47 minuti di gioco, dallo slovacco Alex Molcan, numero 84 Atp che ora sfiderà Alex De Minaur, testa di serie numero 9.

Primo turno fatale anche per Mattia Bellucci. Il 25enne di Busto Arsizio, numero 85 del mondo, è stato sconfitto per 6-4 3-6 7-6(4) dal cinese Yi Zhou, numero 277 Atp. Il 21enne beniamino di casa, in tabellone con una wild card, sarà l’avversario al debutto di Lorenzo Musetti, testa di serie numero 24 e bye al primo turno: fra i due nessun precedente.

Direttamente al secondo turno come sesto favorito del seeding, Flavio Cobolli esordirà con Adrian Mannarino, avanti 6-3 2-2 quando Nikoloz Basilashvili è stato costretto al ritiro. Fra i due nessun precedente.

– Foto Ipa Agency –

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