Masters 1000 Shanghai, esordio vincente per Berrettini

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – Parte col piede giusto il cammino di Matteo Berrettini al “Rolex Shanghai Masters”, il penultimo Masters 1000 della stagione in corso sul cemento del Qi Zhong Tennis Center con un montepremi di 9.415.725 dollari. Il romano, numero 46 Atp, ha sconfitto 6-7(3) 6-1 6-4 lo statunitense Aleksandar Kovacevic (numero 81 del mondo), che ha affrontato per la prima volta in carriera. Berrettini sarà il primo avversario di Brandon Nakashima, testa di serie numero 14, che ha sconfitto nell’unico precedente confronto diretto all’Australian Open 2022.

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