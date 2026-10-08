Belluno, vuole suicidarsi: i carabinieri lo trovano in auto già svenuto e lo salvano

(Adnkronos) – Il tempestivo intervento dei carabinieri di Cortina d’Ampezzo ha permesso di salvare un uomo, residente nella provincia di Padova, che aveva messo in atto un drammatico piano per togliersi la vita. I familiari dell’uomo, preoccupati dal suo allontanamento in auto e dai chiari propositi suicidi manifestati, hanno dato l’allarme ai carabinieri di Padova che sono riusciti a localizzare il suo telefono cellulare nell’area di Misurina ad Auronzo di Cadore (Belluno).

I carabinieri di Cortina d’Ampezzo hanno quindi fatto scattare le ricerche in zona, individuando l’auto dell’uomo nascosta tra la vegetazione, in un bosco a circa 60 metri da una strada.

L’auto aveva il motore acceso, i fari spenti, le portiere sigillate con nastro isolante e un tubo in plastica collegato allo scarico riversava i fumi nell’abitacolo. Il padovano era dentro, ormai privo di sensi. I militari lo hanno estratto dall’abitacolo saturo di gas di scarico, praticando le prime manovre salvavita. All’arrivo del Suem 118, l’uomo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Belluno per la grave intossicazione. Attualmente si trova ricoverato ma non è in pericolo di vita.