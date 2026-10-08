Tennis, Sinner iscritto all’One Point Slam degli Australian Open

Roma, 8 ott. (askanews) – C’è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il n. 1 al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l’evento che mette in palio un milione di dollari australiani, in cui si gioca un solo punto per partita. Oltre a Sinner, figurano anche Carlos Alcaraz, Coco Gauff e Naomi Osaka. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio (durante l’Opening Week) sulla Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori, tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wild card. Sinner aveva partecipato alla prima edizione del One Point Slam lo scorso gennaio, venendo eliminato a sorpresa dall’australiano Jordan Smith, poi vincitore della competizione.

“Il One Point Slam è diverso da qualsiasi altro evento nello sport mondiale – ha spiegato Tom Larner, Chief Tennis Officer di Tennis Australia – Avere stelle come Sinner, Alcaraz, Gauff e Osaka già confermate, insieme ai tennisti australiani che si qualificheranno attraverso le competizioni locali, rappresenta esattamente lo spirito di questo evento: unire le persone attraverso il tennis in modo emozionante e inclusivo”.