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Cida celebra 80 anni di rappresentanza competenza e impegno a servizio Paese

| 9 Ottobre 2026 15:00 | 0 commenti

Cida celebra 80 anni di rappresentanza competenza e impegno a servizio Paese

AdnKronos
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(Adnkronos) – Lunedì 12 ottobre, ore 11.00, all’Auditorium della Conciliazione, Cida-Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità celebra ottant’anni di rappresentanza, competenza e impegno al servizio del Paese, alla presenza del Presidente della Repubblica. All’evento dal titolo ‘Il futuro come responsabilità Valori, competenze, visione’, interverrà il presidente di Cida Stefano Cuzzilla. Parteciperanno i vertici della Confederazione e delle Federazioni aderenti. Sono invitati autorità, rappresentanti delle istituzioni ed esponenti del mondo economico e sociale. 

L’evento sarà un’occasione per ricordare il contributo della dirigenza alla storia della Repubblica e per guardare alle responsabilità che attendono il Paese nei prossimi anni. 

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