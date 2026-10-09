Grosseto, gira per strada con un machete e danneggia tre auto: denunciato un 27enne

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(Adnkronos) – Girava per strada con un machete e danneggiava le auto: un uomo di 27 anni, domiciliato a Grosseto e già noto ai carabinieri, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Grosseto per porto di armi per cui non è ammessa licenza e danneggiamento aggravato, dopo un intervento dei militari avvenuto la sera dell’8 ottobre a Fonteblanda, frazione del comune di Orbetello.
L’intervento è scattato in seguito di numerose chiamate al numero unico di emergenza 112, che segnalavano la presenza di un uomo intento a danneggiare le auto parcheggiate lungo la pubblica via. Secondo le segnalazioni, il 27enne si aggirava inoltre per strada urlando e brandendo un grosso machete. I carabinieri della stazione locale, supportati dall’aliquota radiomobile, sono intervenuti individuando rapidamente il soggetto. Secondo quanto ricostruito, prima di essere fermato l’uomo avrebbe minacciato alcune persone e danneggiato tre vetture.
Una volta messo in sicurezza, i militari hanno rinvenuto poco distante dal luogo del fermo un machete, con una lama di circa 20 centimetri, e un bastone lungo circa 50 centimetri. Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati. Il 27enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Grosseto. La sua posizione sarà ora valutata dall’autorità giudiziaria, davanti alla quale potrà difendersi dalle accuse contestate.
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