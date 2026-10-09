Putin festeggia il compleanno con Gerhard Schroeder: l’incontro a Mosca e il legame con la Russia

(Adnkronos) –

Vladimir Putin ha festeggiato il suo 74esimo compleanno, con l’ex Cancelliere tedesco Gerhard Schroeder, rende noto il Cremlino che ha diffuso su Telegram le foto scattate mercoledì, con i due in un salotto con camino e samovar alle spalle e una atmosfera intima ben lontana dal lusso sfarzoso del palazzo sul Mar Nero. Una rimpatriata fra vecchi amici organizzata all’ultimo momento, quando il Presidente “ha scoperto, il giorno prima, scorrendo le notizie, che Schroeder era a Mosca per il suo nuovo incarico con la Globus” (la rete di ipermercati tedeschi in Russia che ha appena annunciato un nuovo ruolo per l’ex Cancelliere tedesco, ndr).

Putin “ha inviato il suo vecchio amico a casa. Gerhard Schroeder era con Vladimir Putin quando il capo di stato ha celebrato il suo compleanno”, ha aggiunto il Cremlino. Schroeder, che aveva avuto incarichi importanti in Rosneft e Gazprom, era stato costretto, per pressioni interne in Germania, dopo l’inizio della guerra di Mosca contro l’Ucraina, a rinunciarvi. In questo momento, la Russia guarda con particolare attenzione la Germania e la crescita dei consensi per l’AfD nei land orientali che non nasconde le sue posizioni filo russe.